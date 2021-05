Calcio | Sirigu | ' impauriti e costretti a pensare da piccola'

(Di martedì 18 maggio 2021) "Ho preso un sacco di colpi oggi, ero teso prima della partita ma da quando sono entrato in campo sono stato molto razionale. Forse ci ha tradito la parte mentale e probabilmente è subentrata un po' ...

Lo dice il portiere del Torino Salvatore, al termine di una vibrante Lazio - Torino che ha decretato la salvezza dei granata con una giornata di anticipo. Decisivo è stato l'errore dal ...Da situazione did'angolo, miracolo di; prova a concludere Ci prova Lazzari con la difesa del Torino messa male, il suo tiro termina sull'esterno della rete Palo incredibile del Torino, ...Pratica retrocessione evasa con Parma, Crotone, Benevento già in serie B prima della conclusione del campionato. Amaro per i sanniti il pareggio (1-1) sul proprio terreno contro il Crotone, la precede ..."Ho preso un sacco di colpi oggi, ero teso prima della partita ma da quando sono entrato in campo sono stato molto razionale. Forse ci ha tradito la parte mentale e probabilmente è subentrata un po' d ...