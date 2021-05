BPER, Popolare Sondrio, CDP e SACE sostengono la mobilità green nel settore navale (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Una grande iniziativa per incentivare la mobilità sostenibile nel settore navale unisce le forze di due banche – BPER Banca in qualità odi Istituto organizzatore e Banca Popolare di Sondrio – e di Cassa Depositi e Prestiti, avvalendosi anche del sostegno della Garanzia green di SACE. Il gruppo genovese F.lli Cosulich, leader globale nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo, specializzato in trading e distribuzione di carburante, agenzia marittima e logistica, ha ottenuto un finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono risorse UE per 4,5 milioni, per la realizzazione di un mezzo navale che consentirà la distribuzione di gas naturale (GNL) nel Mar Mediterraneo. Si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Una grande iniziativa per incentivare lasostenibile nelunisce le forze di due banche –Banca in qualità odi Istituto organizzatore e Bancadi– e di Cassa Depositi e Prestiti, avvalendosi anche del sostegno della Garanziadi. Il gruppo genovese F.lli Cosulich, leader globale nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo, specializzato in trading e distribuzione di carburante, agenzia marittima e logistica, ha ottenuto un finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono risorse UE per 4,5 milioni, per la realizzazione di un mezzoche consentirà la distribuzione di gas naturale (GNL) nel Mar Mediterraneo. Si ...

