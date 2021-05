Battiato: i versi più famosi delle sue canzoni (Di martedì 18 maggio 2021) Milo , 18 maggio 2021 - "Perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te". Celebrava l'amore Franco Battiato , la cui morte oggi all'età di 76 anni lascia un vuoto incolmabile nell'universo della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Milo , 18 maggio 2021 - "Perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te". Celebrava l'amore Franco, la cui morte oggi all'età di 76 anni lascia un vuoto incolmabile nell'universo della ...

Advertising

Corriere : Abbiamo selezionato i versi più potenti di Battiato - IsabellaBorzi : Una notizia amarissima, di quelle che non vorresti mai sentire. Le tue canzoni mi accompagnano da sempre. Ma non vo… - qnazionale : Battiato: i versi più famosi delle sue canzoni - mogiuro : 'Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare Ti salverò da ogni malinconia Pe… - AvvSantignazio : RT @paolomadron: Twitter è tante cose, anche teatro virtuale per funerali laici. Non si portano fiori, ma versi #Battiato -

Ultime Notizie dalla rete : Battiato versi Battiato: i versi più famosi delle sue canzoni Celebrava l'amore Franco Battiato , la cui morte oggi all'età di 76 anni lascia un vuoto incolmabile nell'universo della musica. Un poeta tra le note, come impresso negli stessi versi de 'La Cura', ...

Addio a Franco Battiato Nel suo centro di gravità permanente anche Padre Matteo Ricci (Video) ... è stato ritratto nel 1989 in questi versi del Maestro in un'epoca in cui la figura del missionario ... citato in moltissimi brani e di cui Battiato stesso era grande estimatore. Franco Battiato con ...

Battiato: i versi più famosi delle sue canzoni Quotidiano.net Franco Battiato morto, il ricordo di Vasco Rossi su Instagram: «Addio al Maestro» «Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato». Con queste parole Vasco Rossi ricorda sul suo profilo Instagram Franco Battiato, il cantautore scomparso stamattina nella ...

Battiato: i versi più famosi delle sue canzoni Ed io avrò cura di te". Celebrava l'amore Franco Battiato, la cui morte oggi all'età di 76 anni lascia un vuoto incolmabile nell'universo della musica. Un poeta tra le note, come impresso negli stessi ...

Celebrava l'amore Franco, la cui morte oggi all'età di 76 anni lascia un vuoto incolmabile nell'universo della musica. Un poeta tra le note, come impresso negli stesside 'La Cura', ...... è stato ritratto nel 1989 in questidel Maestro in un'epoca in cui la figura del missionario ... citato in moltissimi brani e di cuistesso era grande estimatore. Francocon ...«Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato». Con queste parole Vasco Rossi ricorda sul suo profilo Instagram Franco Battiato, il cantautore scomparso stamattina nella ...Ed io avrò cura di te". Celebrava l'amore Franco Battiato, la cui morte oggi all'età di 76 anni lascia un vuoto incolmabile nell'universo della musica. Un poeta tra le note, come impresso negli stessi ...