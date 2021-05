Bancarotta fraudolenta e fatture false: due arresti e sequestri per quasi 10 milioni (Di martedì 18 maggio 2021) Nelle prime ore del mattino del 18 maggio 2021, nella città di Bergamo e provincia, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno dato esecuzione a due misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti degli amministratori di fatto di una società edile del capoluogo milanese fallita nel 2018 e dell’obbligo di dimora a carico di due prestanomi, emesse dal G.I.P. di Milano, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Grazia Colacicco, poiché ritenuti responsabili – a vario titolo – dei reati di Bancarotta fraudolenta aggravata, indebite compensazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altri reati fiscali. Il meccanismo adoperato era quello delle indebite compensazioni delle imposte dovute e degli oneri assicurativi e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Nelle prime ore del mattino del 18 maggio 2021, nella città di Bergamo e provincia, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno dato esecuzione a due misure cautelari deglidomiciliari nei confronti degli amministratori di fatto di una società edile del capoluogo milanese fallita nel 2018 e dell’obbligo di dimora a carico di due prestanomi, emesse dal G.I.P. di Milano, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Grazia Colacicco, poiché ritenuti responsabili – a vario titolo – dei reati diaggravata, indebite compensazioni, emissione diper operazioni inesistenti ed altri reati fiscali. Il meccanismo adoperato era quello delle indebite compensazioni delle imposte dovute e degli oneri assicurativi e ...

Advertising

arique80 : @LegaSalvini Penso che Siri è un condannato per bancarotta fraudolenta non ha mai chiarito come ha fatto ad avere i… - passionescatto : @FrankesteinJun1 @reportrai3 @RaiTre Fingi di non capire che la gravità dei reati,che sia lo stupro oppure la frode… - LegalTweet1 : Bancarotta fraudolenta documentale ed elemento soggettivo (Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2021, n. 15898)… - fi_ip_ogentili : altri 9 modi per dichiarare il tuo amore in liberale: - mi hai delocalizzato il cuore - sei più bellx di un rendic… - passionescatto : @FrankesteinJun1 @reportrai3 @RaiTre Somma le pene per frode fiscale e bancarotta fraudolenta e tira le somme. Prob… -