Aulab | la prima coding factory italiana vola con l’edutech | raccolti oltre 500mila euro grazie al crowdfunding

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 maggio 2021) Una mano invisibile che quasi non percepiamo, eppure ormai essenziale, in quasi tutto ciò che facciamo. Siti, portali, app, software gestionali, e-commerce: dalla grafica ai contenuti, dal posizionamento su Google all’ottimizzazione, lo sviluppatore web è il lavoro che forse più di tutti rappresenta in maniera plastica la realtà in cui viviamo, una dimensione virtuale che non prescinde più da quella materiale. Sviluppatore web, cosa fa e quanto è ricercata questa figura Codici HTML che creano contenuti, CSS che aggiungono colore e stile, Javascript per rendere il tutto interattivo sono il pane quotidiano dello sviluppatore frontend, così come interfacce, server e database di quello backend: due figure ugualmente fondamentali quando si parla di programmazione, per assicurare un’esperienza di navigazione ai massimi livelli. Secondo l’Osservatorio delle Competenze Digitali 2019, nel ...