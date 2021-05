Amazon punta ad acquistare la Metro-Goldwyn-Mayer per 9 miliardi di dollari (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Amazon starebbe trattando per acquisire la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti, per circa 9 miliardi di dollari. L’operazione ha l’obiettivo di migliorare e incrementare l’offerta del servizio di streaming Amazon Prime, secondo quanto riportato dai media USA Information e Variety. Secondo quest’ultimo, l’offerta di Amazon per MGM è gestita da Mike Hopkins, vicepresidente senior di Amazon Studios e Prime Video, che starebbe trattando direttamente con il presidente della MGM Kevin Ulrich. Nonostante la produzione di film rimasti della storia come Il dottor Zivago, Quella sporca dozzina e 2001: Odissea nello spazio, dagli anni ’60 la società ha cominciato ad avere problemi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –starebbe trattando per acquisire la(MGM), storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti, per circa 9di. L’operazione ha l’obiettivo di migliorare e incrementare l’offerta del servizio di streamingPrime, secondo quanto riportato dai media USA Information e Variety. Secondo quest’ultimo, l’offerta diper MGM è gestita da Mike Hopkins, vicepresidente senior diStudios e Prime Video, che starebbe trattando direttamente con il presidente della MGM Kevin Ulrich. Nonostante la produzione di film rimasti della storia come Il dottor Zivago, Quella sporca dozzina e 2001: Odissea nello spazio, dagli anni ’60 la società ha cominciato ad avere problemi ...

