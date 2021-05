Xbox Series X/S batte PS5: Mass Effect Legendary Edition nella video analisi di Digital Foundry (Di lunedì 17 maggio 2021) Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video che confronta le prestazioni di Mass Effect Legendary Edition su Xbox Series X/S e PS5. Dopo l'uscita dell'attesissima collezione la scorsa settimana, ora arrivano i primi video comparativi. Il video pubblicato in cui si valutano le prestazioni di Mass Effect Legendary Edition su Xbox Series X/S e PS5, rivela risultati abbastanza interessanti che favoriscono i possessori di Xbox Series X, perché sebbene entrambe le versioni siano quasi identiche in termini di grafica, presenta differenze nelle prestazioni di gioco, alcune ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021)ha pubblicato un nuovoche confronta le prestazioni disuX/S e PS5. Dopo l'uscita dell'attesissima collezione la scorsa settimana, ora arrivano i primicomparativi. Ilpubblicato in cui si valutano le prestazioni disuX/S e PS5, rivela risultati abbastanza interessanti che favoriscono i possessori diX, perché sebbene entrambe le versioni siano quasi identiche in termini di grafica, presenta differenze nelle prestazioni di gioco, alcune ...

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #DigitalFoundry mette a confronto #MassEffectLegendaryEdition su #XboxSeriesX e #PS5. - Eurogamer_it : #DigitalFoundry mette a confronto #MassEffectLegendaryEdition su #XboxSeriesX e #PS5. - GamingToday4 : Mass Effect: Lengendary Edition meglio su Xbox Series X che su PS5 per Digital Foundry - barto_stec : Migliori batterie per controller XBOX ONE e XBOX SERIES - Compri ancora ... - tech_gamingit : [Aggiornato]Mass Effect Legendary Edition: Come risolvere il crash su Xbox Series e Xbox One -