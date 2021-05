Windows 10, l’ultimo aggiornamento può causare gravi disturbi audio (Di lunedì 17 maggio 2021) Microsoft ha da poco iniziato la distribuzione dell’aggiornamento KB5000842 per Windows 10, che però ha subito manifestato un problema non grave ma piuttosto fastidioso: su alcune macchine infatti ci sono più problemi di quelli risolti. Ma di che tipo? Anzitutto, ha causato problemi di prestazioni nei videogame, soprattutto in abbinamento all’aggiornamento KB5001330. Microsoft ha però già rilasciato un secondo comunicato, secondo cui “Un rumore acuto potrebbe essere sentito quando si utilizza audio 5.1 con determinate impostazioni”. Le piattaforme interessate includono versioni consumer di Windows 10 versione 20H2 e Windows 10, versione 2004. Il problema non si verifica quando viene utilizzato lo stereo. Microsoft ha comunque già affermato di essere a conoscenza del problema e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Microsoft ha da poco iniziato la distribuzione dell’KB5000842 per10, che però ha subito manifestato un problema non grave ma piuttosto fastidioso: su alcune macchine infatti ci sono più problemi di quelli risolti. Ma di che tipo? Anzitutto, ha causato problemi di prestazioni nei videogame, soprattutto in abbinamento all’KB5001330. Microsoft ha però già rilasciato un secondo comunicato, secondo cui “Un rumore acuto potrebbe essere sentito quando si utilizza5.1 con determinate impostazioni”. Le piattaforme interessate includono versioni consumer di10 versione 20H2 e10, versione 2004. Il problema non si verifica quando viene utilizzato lo stereo. Microsoft ha comunque già affermato di essere a conoscenza del problema e di ...

Advertising

TestedOk : Non arrivano positive notizie per gli utenti che usano Windows 10, una delle piattaforme software più diffuse per d… - Italia_Notizie : Windows 10, l’ultimo aggiornamento blocca il PC. Fortunatamente c’è il fix - AdoroilGenio : ADORO IL GENIO - BILL & MELINDA Prima della separazione, l'ultimo pensiero d'amore di #Billgates per la sua… - zazoomblog : È tornata la schermata blu della morte con l’ultimo aggiornamento a Windows 10 - #tornata #schermata #della #morte - infoitscienza : Windows 10, l’ultimo aggiornamento manda in schermata blu i PC: Microsoft rilascia un fix -

Ultime Notizie dalla rete : Windows l’ultimo Windows 10, l’ultimo aggiornamento blocca il PC. Fortunatamente c’è il fix Il Fatto Quotidiano