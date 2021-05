WhatsApp, utenti non hanno scelta: adesso i messaggi spariscono (Di lunedì 17 maggio 2021) Spunta su WhatsApp una nuova funzione riguardante i messaggi. Infatti adesso gli utenti non potranno leggerli per sempre: ecco il nuovo trucco. Su WhatsApp adesso i messaggi non sono più scontati, infatti una nuova funzione permette di non poterli leggere per sempre. Infatti l’applicazione di messaggistica ha lanciato la funzione dei ‘messaggi effimeri‘. Questo nuovo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Spunta suuna nuova funzione riguardante i. Infattiglinon potranno leggerli per sempre: ecco il nuovo trucco. Sunon sono più scontati, infatti una nuova funzione permette di non poterli leggere per sempre. Infatti l’applicazione distica ha lanciato la funzione dei ‘effimeri‘. Questo nuovo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

NewsDigitali : Cosa cambia per gli utenti #WhatsApp? - tecnoandroidit : WhatsApp: account chiusi immediatamente per due motivi incredibili - Continuare ad utilizzare WhatsApp è l'obietti… - tecnoandroidit : Telegram si aggiorna: ecco cosa cambia per battere WhatsApp - I tanti miglioramenti di Telegram stanno portando gl… - tecnoandroidit : WhatsApp torna a pagamento: nuovo messaggio e utenti inferociti - WhatsApp ha attraversato diversi momenti durante… - tecnoandroidit : Telegram e il nuovo aggiornamento: le modifiche che battono WhatsApp - Ancora una volta Telegram dimostra di avere… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp utenti iOS 15, quando esce e quali sono le novità più attese del nuovo sistema operativo per iPhone ... all'interno di questo rinnovamento ci sarà un cambiamento al modo in cui gli utenti gestiscono le ... puntando a competere in prima linea con Whatsapp , e per la schermata iniziale dell'iPad che ...

Ecco come Whatsapp cambia e come difendere le proprie chat ... con il Garante privacy tedesco in prima linea nell'opposizione a Facebook, azienda che controlla Whatsapp. Si moltiplicano anche le azioni di auto - difesa da parte degli utenti, però: dato che alla ...

Ecco come Whatsapp cambia e come difendere le proprie chat Il Sole 24 ORE Ecco come Whatsapp cambia e come difendere le proprie chat Dal 15 maggio Whatsapp ha cominciato a tirarci dalla giacchetta per farci accettare le novità privacy già finite a gennaio in un turbine di polemiche che hanno riguardato anche diversi garanti privacy ...

WhatsApp, utenti non hanno scelta: adesso i messaggi spariscono Spunta su WhatsApp una nuova funzione riguardante i messaggi. Infatti adesso gli utenti non potranno leggerli per sempre: ecco il nuovo trucco. Su WhatsApp adesso i messaggi non sono più scontati, ...

... all'interno di questo rinnovamento ci sarà un cambiamento al modo in cui gligestiscono le ... puntando a competere in prima linea con, e per la schermata iniziale dell'iPad che ...... con il Garante privacy tedesco in prima linea nell'opposizione a Facebook, azienda che controlla. Si moltiplicano anche le azioni di auto - difesa da parte degli, però: dato che alla ...Dal 15 maggio Whatsapp ha cominciato a tirarci dalla giacchetta per farci accettare le novità privacy già finite a gennaio in un turbine di polemiche che hanno riguardato anche diversi garanti privacy ...Spunta su WhatsApp una nuova funzione riguardante i messaggi. Infatti adesso gli utenti non potranno leggerli per sempre: ecco il nuovo trucco. Su WhatsApp adesso i messaggi non sono più scontati, ...