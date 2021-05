Vi svelo l’Hamas fan club a Roma Scrive Cicchitto

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 maggio 2021) Per capire fino in fondo quello che sta accadendo dobbiamo fare qualche passo indietro ed esaminare quella che a nostro avviso è stata una catena di errori. Il primo errore è stato commesso da Bush jr., che, rovesciando in modo irragionevole quella che era stata fino ad allora una costante nella politica americana, cioè di appoggiare l’Iraq, guidato dalla minoranza sunnita, come antemurale all’Iran, ha non solo eliminato Saddam Hussein, ma anche il partito Baath e l’esercito iracheno. In questo modo Bush jr. ha consegnato l’Iraq agli sciiti, che si sono collegati a quelli iraniani con conseguenze disastrose: da un lato una parte dei sunniti, presi dalla disperazione, hanno sostenuto Daesh, dall’altro i pasdaran iraniani hanno sostenuto due soggetti per i quali la politica di mescola al terrorismo, cioè hezbollah e Hamas. Su Hamas però c’è stato un duplice errore di Israele: l’abbandono ...