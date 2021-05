USA | Empire State index maggio cala a 24 | 3 punti

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –meno delle attese l’indice manifatturierodi New York, che si è portato aa 24,3dai 26,3di aprile. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una diminuzione fino a 23,9. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che lar parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini migliora a 28,9 da 26,9, mentre quella sulle consegne sale a 29,7 da 25e quella sulle scorte scende a 7,1 da 11,8

Teleborsa

Cala meno delle attese l' indice manifatturieroState di New York, che si è portato a maggio a 24,3 punti dai 26,3 punti di aprile. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una diminuzione fino a 23,9 punti. L'indice ...State Index in maggio pari a 24,3 punti , in calo rispetto al precedente 26,3 punti (la previsione era 23 punti). 17 - 05 - 2021 02:35Nel mese di maggio l’indice manifatturiero Empire State di NY che misura la salute dell’economia del settore manifatturiero attraverso una indagine su circa 200 imprese manifatturiere dello stato di N ...Cala meno delle attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a maggio a 24,3 punti dai 26,3 punti di aprile.