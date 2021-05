Tuttosport: Gattuso alla Juve è considerato un piano A (Di lunedì 17 maggio 2021) Appare oramai deciso che Andrea Pirlo non sarà il prossimo allenatore della Juve, ma fino ad oggi c’era grande incertezza sul futuro della panchina bianconera. Secondo Tuttosport invece al momento la Juve avrebbe preso in forte considerazione la figura di Rino Gattuso. Il tecnico è considerato un ‘piano A’, non una eventuale alternativa ad Allegri o Zidane. Per Pirlo, invece, considerata ancora la stima della dirigenza nei suoi confronti, potrebbe trattarsi soltanto di un arrivederci. In attesa dell’ultima e decisiva giornata di campionato, dunque, Agnelli vaglia la soluzione Gattuso, che in Premier League piace altresì a Newcastle e Wolverhampton. Napoli e Fiorentina sono avvisate. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Appare oramai deciso che Andrea Pirlo non sarà il prossimo allenatore della, ma fino ad oggi c’era grande incertezza sul futuro della panchina bianconera. Secondoinvece al momento laavrebbe preso in forte considerazione la figura di Rino. Il tecnico èun ‘A’, non una eventuale alternativa ad Allegri o Zidane. Per Pirlo, invece, considerata ancora la stima della dirigenza nei suoi confronti, potrebbe trattarsi soltanto di un arrivederci. In attesa dell’ultima e decisiva giornata di campionato, dunque, Agnelli vaglia la soluzione, che in Premier League piace altresì a Newcastle e Wolverhampton. Napoli e Fiorentina sono avvisate. L'articolo ilNapolista.

Advertising

capuanogio : #Allegri in pole per la panchina del #RealMadrid mentre #Zidane vuole aspettare la Francia dopo il 2022. Il piano A… - DilectisG : RT @napolista: Il tecnico del Napoli piace ai bianconeri e non è solo una eventuale alternativa ad Allegri o Zidane - napolista : Il tecnico del Napoli piace ai bianconeri e non è solo una eventuale alternativa ad Allegri o Zidane - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli CALCIOMERCATO - Tuttosport: 'Juve, per la panchina avanza Gattuso' - BarDalCT : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) #Allegri verso il #RealMadrid, #Zidane verso la nazionale francese. Il piano A della #Juventus è #Gattuso,… -