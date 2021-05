Traffico Roma del 17-05-2021 ore 07:30 (Di lunedì 17 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Curie nord della città sulla Tiberina all’altezza di Borgo Sant’Isidoro per Traffico con maggiori disagi in direzione Roma rallentamenti poi verso il centro sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare il video per Tor di Quinto poi sulla Salaria invece all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe trafficato al percorso Urbano dell’a24 dal raccordo tangenziale est concludi a partire da Togliatti chiusa puoi via Galla Placidia importante strada di collegamento tra la 24 e la Tiburtina in alternativa si dovranno percorrere via andriulli via Fiorentini oppure la corsia preferenziale di via di Portonaccio che per la durata dei lavori sarà aperta al transito di tutti i veicoli andiamo sul Raccordo Anulare rallenta in carreggiata interna tra Casilina Roma sud e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Curie nord della città sulla Tiberina all’altezza di Borgo Sant’Isidoro percon maggiori disagi in direzionerallentamenti poi verso il centro sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare il video per Tor di Quinto poi sulla Salaria invece all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe trafficato al percorso Urbano dell’a24 dal raccordo tangenziale est concludi a partire da Togliatti chiusa puoi via Galla Placidia importante strada di collegamento tra la 24 e la Tiburtina in alternativa si dovranno percorrere via andriulli via Fiorentini oppure la corsia preferenziale di via di Portonaccio che per la durata dei lavori sarà aperta al transito di tutti i veicoli andiamo sul Raccordo Anulare rallenta in carreggiata interna tra Casilinasud e ...

