Superiori ancora in DAD nel capoluogo, dopo l'esposto la Procura apre inchiesta

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – dopo l'esposto del Codacons, la Procura della Repubblica di Avellino, ha avviato l'indagine. La Procura ha aperto un fascicolo sul caso della sospensione delle attività in presenza negli istituti Superiori del capoluogo. Nei giorni scorsi il sindaco Gianluca Festa ha confermato la DAD. "Tra il Codacons e la salvaguardia della salute dei miei ragazzi, delle famiglie, dei docenti io sto dalla loro parte. Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità". Ad oggi però non c'è nessun iscritto al registro degli indagati. Secondo il Codacons si parla dei reati di interruzione di pubblico servizio e abuso d'ufficio. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti il vice presidente Codaconsa Campania, Matteo Marchetti.

