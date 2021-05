Scampia, linciato dalla folla: bimbi denutriti e maltrattati. Spunta la verità (Di lunedì 17 maggio 2021) Napoli. Segni di maltrattamenti e di denutrizione sono stati trovati sui tre bambini di 4, 2 e un anno di Scampia, vittime di presunti abusi da parte dei familiari. Nella serata di giovedì i genitori sono stati aggrediti da alcuni parenti e vicini. E il giorno dopo, lo zio ha rischiato il linciaggio da parte della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Napoli. Segni di maltrattamenti e di denutrizione sono stati trovati sui tre bambini di 4, 2 e un anno di, vittime di presunti abusi da parte dei familiari. Nella serata di giovedì i genitori sono stati aggrediti da alcuni parenti e vicini. E il giorno dopo, lo zio ha rischiato il linciaggio da parte della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : Una storia di maltrattamenti e denutrizione arriva da Scampia. - infoitinterno : Scampia, presunto pedofilo linciato e gettato in un cassonetto | VIDEO - infoitinterno : Linciato dalla folla a Scampia, i bambini trovati in condizioni di maltrattamento e denutriti - maxbass82 : RT @ciropellegrino: Linciato dalla folla a Scampia, i bambini trovati in condizioni di maltrattamento e denutriti - ciropellegrino : Linciato dalla folla a Scampia, i bambini trovati in condizioni di maltrattamento e denutriti -