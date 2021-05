Ristoranti | palestre | sale scommesse e discoteche | tutte le novità e le date di riapertura

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si è tenuta a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi sui nuovi allentamenti alle misure anti-Covid. Alla riunione hanno partecipato i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena, Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Adesso si attende il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto con le nuove misure. Lesul coprifuoco Il coprifuoco sarà spostato alle ore 23 dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge Covid che sarà discusso in Consiglio dei ministri. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco.e ...

Inoltre, ipotremmo riprendere a servire i tavoli anche al chiuso a partire dal 1 giugno,... Centri termali E piscine a chiuso riprenderanno le attività dal 1 luglio, mentre le...Su tuttie bar, che dal primo giugno, queste le indicazioni della Cabina di regia, ... Le: secondo le indicazioni della cabina di regia, dovrebbero riaprire il 24 di maggio, i centri ...Covid e zona bianca, la più ambita e anche la più difficile da raggiungere. Ecco le regole che definiscono questo scenario. La zona bianca scatta quando una regione rientra in ...Nordest (Adnkronos) – Coprifuoco in Italia, ristoranti in servizio anche al chiuso, ma anche feste di matrimonio e nuovi parametri per zone rosse, arancioni e gialle. Novità in arrivo, a quanto si app ...