Ricciardi: via coprifuoco il 2 giugno? Se i dati continuano così (Di lunedì 17 maggio 2021) È verosimile che la misura del coprifuoco scompaia il 2 giugno? "Guardando ai dati di oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è ...

