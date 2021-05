Relazione con ingegnere della Microsoft. Gates costretto a dimettersi (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo l’amicizia scomoda con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, i rendez-vous con l’ex fidanzata Ann Winblad e le foto di certe notti passate a ballare come una rock star a una festa organizzata da Bing.com, spunta una Relazione extramatrimoniale di Bill Gates che a marzo dello scorso anno costrinse il miliardario a dimettersi dal consiglio di amministrazione di Microsoft. Dopo l'annuncio del divorzio del secolo, i cronisti americani hanno iniziato a ravanare sui motivi che hanno portato al capolinea la coppia di filantropi più famosa del mondo: Bill e Melinda Gates. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo l’amicizia scomoda con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, i rendez-vous con l’ex fidanzata Ann Winblad e le foto di certe notti passate a ballare come una rock star a una festa organizzata da Bing.com, spunta unaextramatrimoniale di Billche a marzo dello scorso anno costrinse il miliardario adal consiglio di amministrazione di. Dopo l'annuncio del divorzio del secolo, i cronisti americani hanno iniziato a ravanare sui motivi che hanno portato al capolinea la coppia di filantropi più famosa del mondo: Bill e Melinda. Segui su affaritaliani.it

