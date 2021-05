Piazza Affari regina d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Si chiude a due velocità la seduta finanziarie per le principali borse del Vecchio Continente che hanno seguito l’andamento debole e prudente mostrato dal mercato americano. Più decisa la direzione diche termina in territorio positivo. Da un lato restano le preoccupazioni per la ripresa dei casi di Covid-19 in alcune parti dell’Asia, dall’altro l’attenzione degli investitori rimane alta per l’inflazione, dopo il dato USA della scorsa settimana. Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,215. L’Oro, in aumento (+1,18%), raggiunge 1.865,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,06%, a 66,06 dollari per barile. Torna a salire lo spread, attestandosi a +118 punti base, con un aumento di 3 ...