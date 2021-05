Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (3) (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Promettono spettacolo ad ogni sessione i 100 rana e nello show gli azzurri ci saranno. Il primatista italiano (58''37) Nicolò Martinenghi e un sorprendente Alessandro Pinzuti . entrambi seguiti da Marco Pedoja - si qualificano, con grandi ambizioni, rispettivamente con il terzo e il settimo tempo alle semifinali. L'enfant prodige di Varese - tesserato per CC Aniene, già certo del pass olimpico, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile - vola in 58''88 per la terza prestazione personale di sempre affiancato al campione di tutto Adam Peaty che sorprende al passaggio (27"13 contro 27"19; infine 58"26 per il britannico con due decimi di vantaggio sul bielorusso Ilya Shimanovich); il ventiduenne di Montepulciano - tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse - invece nuota in 59''45 col primato personale che abbassa sensibilmente il 59''72 regitrato lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Promettono spettacolo ad ogni sessione i 100 rana e nello show gli azzurri ci saranno. Il primatista italiano (58''37) Nicolò Martinenghi e un sorprendente Alessandro Pinzuti . entrambi seguiti da Marco Pedoja - si qualificano, con grandi ambizioni, rispettivamente con il terzo e il settimo tempo alle semifinali. L'enfant prodige di Varese - tesserato per CC Aniene, già certo del pass olimpico, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile - vola in 58''88 per la terza prestazione personale di sempre affiancato al campione di tutto Adam Peaty che sorprende al passaggio (27"13 contro 27"19; infine 58"26 per il britannico con due decimi di vantaggio sul bielorusso Ilya Shimanovich); il ventiduenne di Montepulciano - tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse - invece nuota in 59''45 col primato personale che abbassa sensibilmente il 59''72 regitrato lo ...

