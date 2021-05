“Non mi manca l’Nba, sono felice qui”. Parla Marco Belinelli (Di lunedì 17 maggio 2021) Se non è l’uomo più felice del mondo poco ci manca. Marco Belinelli è tornato a frequentare i playoff italiani con il sorriso sulle labbra e gli occhi che ridono. Lasciare l’America e l’Nba gli ha fatto bene. Dopo 13 anni tra gli dei del basket uno si immagina un po’ di nostalgia… Invece il Beli ti gela subito. “Che cosa mi è mancato dell’Nba? Niente – dice al Foglio Sportivo – Se devo essere sincero proprio niente. Non ho visto neppure una partita in tv. sono contento al mille per mille della mia scelta e quando vado ad allenarmi lo faccio con il sorriso”. Marco è innamorato del basket, di Martina, ma anche della vita. Tornare in Europa, in Italia, a Bologna ha aumentato la qualità della sua esistenza. “Dopo 13 anni avevo voglia di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Se non è l’uomo piùdel mondo poco ciè tornato a frequentare i playoff italiani con il sorriso sulle labbra e gli occhi che ridono. Lasciare l’America egli ha fatto bene. Dopo 13 anni tra gli dei del basket uno si immagina un po’ di nostalgia… Invece il Beli ti gela subito. “Che cosa mi èto del? Niente – dice al Foglio Sportivo – Se devo essere sincero proprio niente. Non ho visto neppure una partita in tv.contento al mille per mille della mia scelta e quando vado ad allenarmi lo faccio con il sorriso”.è innamorato del basket, di Martina, ma anche della vita. Tornare in Europa, in Italia, a Bologna ha aumentato la qualità della sua esistenza. “Dopo 13 anni avevo voglia di ...

