Nintendo Switch Pro, come dovrebbe essere la nuova console Nintendo? – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa sta frenando Nintendo a lanciare una nuova Nintendo Switch con maggiore potenza di calcolo e prestazioni migliorate da console mid-gen?. Con ormai quattro anni sulle spalle, Nintendo Switch potrebbe sentire il peso dell’età. Le vendite però dimostrano tutt’altro: la console sta spopolando in tutto il mondo, superando di gran lunga le altre concorrenti. Una situazione quindi particolarmente difficile per Nintendo, che da una parte vede i giocatori più esigenti richiedere una revisione di Switch, molti altri nuovi acquirenti invece vorrebbero che la loro console venisse supportata ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa sta frenandoa lanciare unacon maggiore potenza di calcolo e prestazioni migliorate damid-gen?. Con ormai quattro anni sulle spalle,potrebbe sentire il peso dell’età. Le vendite però dimostrano tutt’altro: lasta spopolando in tutto il mondo, superando di gran lunga le altre concorrenti. Una situazione quindi particolarmente difficile per, che da una parte vede i giocatori più esigenti richiedere una revisione di, molti altri nuovi acquirenti invece vorrebbero che la lorovenisse supportata ...

Advertising

mewtwo_bot : RT @NPlayerItalia: Pokémon Presents: un nuovo appuntamento potrebbe essere trasmesso a giugno - NPlayerItalia : Pokémon Presents: un nuovo appuntamento potrebbe essere trasmesso a giugno - Console_Tribe : Aluna: Sentinel of the Shards in arrivo a fine Maggio su Nintendo Switch - - pokemonstrong : Locazione di tutti i leggendari di New Pokémon Snap per Nintendo Switch - harvest57688777 : RT @gamescore_it: Lumione, nuovo platform game annunciato per PC e Nintendo Switch! - -