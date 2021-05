Mimmo Lucano, chiesti sette anni e undici mesi di reclusione. Sotto accusa il modello Riace per l’accoglienza (Di lunedì 17 maggio 2021) sette anni e undici mesi di reclusione. È questa la richiesta avanzata dal pm Michele Permunian per l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano, conosciuto come Mimmo. Il processo in cui Lucano è coinvolto si chiama Xenia e ha messo in dubbio proprio quel modello di accoglienza per i migranti che ha reso famoso il piccolo centro della Calabria. Lucano è stato il sindaco di Riace dal 2004 al 2008. Le accuse a sui carico sono diverse: associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lucano è difeso dagli avvocati Giuliano Pisapia (ex sindaco di Milano) e Andrea ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021)di. È questa la richiesta avanzata dal pm Michele Permunian per l’ex sindaco diDomenico, conosciuto come. Il processo in cuiè coinvolto si chiama Xenia e ha messo in dubbio proprio queldi accoglienza per i migranti che ha reso famoso il piccolo centro della Calabria.è stato il sindaco didal 2004 al 2008. Le accuse a sui carico sono diverse: associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.è difeso dagli avvocati Giuliano Pisapia (ex sindaco di Milano) e Andrea ...

