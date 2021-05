Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor: sostituirà Alessandro Cattelan (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandro Cattelan, da ben 10 anni conduttore di X Factor, ha salutato il programma e ha detto addio al pubblico durante l’ultima puntata della scorsa edizione. Tra incredulità e commozione. Ora, come suo sostituto, stando all’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, dovrebbe arrivare il giovane romano Ludovico Tersigni. Ludovico Tersigni: chi è il nuovo conduttore di X Factor Dopo una serie di provini, Sky pare abbia deciso: Ludovico Tersigni sostituirà Alessandro Cattelan. “Con lui Sky – scrive Dagospia – prova ancora una volta a scommettere su un talento giovane da far crescere, proprio come aveva fatto con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021), da ben 10 annidi X, ha salutato il programma e ha detto addio al pubblico durante l’ultima puntata della scorsa edizione. Tra incredulità e commozione. Ora, come suo sostituto, stando all’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, dovrebbe arrivare il giovane romano: chi è ildi XDopo una serie di provini, Sky pare abbia deciso:. “Con lui Sky – scrive Dagospia – prova ancora una volta a scommettere su un talento giovane da far crescere, proprio come aveva fatto con ...

Advertising

trash_italiano : Ludovico Tersigni condurrà X Factor ??? - hrdcrimar : RT @mainagioiahere: andando a fare i casting per xfactor solo per vedere ludovico tersigni dal vivo - _g_thoughts_ : RT @mainagioiahere: andando a fare i casting per xfactor solo per vedere ludovico tersigni dal vivo - JonesMusic98 : RT @HuertDeAuteuil: Io apprezzo il coraggio di Ludovico Tersigni, prendere in mano X Factor dopo Alessandro Cattelan è da pazzi per chiunqu… - thankssandrina : RT @trash_italiano: Ludovico Tersigni condurrà X Factor ??? -