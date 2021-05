LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bene Detti e De Tullio, Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti. Di Liddo avanti nonostante un infortunio (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: Il ceco Zabojnik in 1’01?84 vince la seconda batteria dei 100 rana uomini 11.29: Elena Di Liddo confessa che ha avuto un infortunio alla caviglia sinistra per una caduta dal marciapiede. L’azzurra si è sottoposta a controlli clinici ieri che hanno scongiurato rotture ed è scesa in vasca questa mattina 11.28: L’estone Niine vince in 1’02?50 la prima batteria dei 100 rana 11.26: Queste le semifinaliste dei 100 farfalla: Hansson, Wattel, Surkova, Chimrova, Shkurdai, Di Liddo, Ntountounaki, Bianchi, Stephens, Peda, Buys, Sebestyen, Koehler, Beckmann, Jones, Ugolkova 11.25: La svedese Hansson chiude con 57?06, secondo posto per Elena Di Liddo che chiude con 58?29, terza Koehler in 59?12. Sesta Di Liddo, ottava Bianchi: sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30: Il ceco Zabojnik in 1’01?84 vince la seconda batteria dei 100 rana uomini 11.29: Elena Diconfessa che ha avuto unalla caviglia sinistra per una caduta dal marciapiede. L’azzurra si è sottoposta a controlli clinici ieri che hanno scongiurato rotture ed è scesa in vasca questa mattina 11.28: L’estone Niine vince in 1’02?50 la prima batteria dei 100 rana 11.26: Queste le semifinaliste dei 100 farfalla: Hansson, Wattel, Surkova, Chimrova, Shkurdai, Di, Ntountounaki, Bianchi, Stephens, Peda, Buys, Sebestyen, Koehler, Beckmann, Jones, Ugolkova 11.25: La svedese Hansson chiude con 57?06, secondo posto per Elena Diche chiude con 58?29, terza Koehler in 59?12. Sesta Di, ottava Bianchi: sono ...

