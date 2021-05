Klopp sul gol di Alisson | «Assolutamente incredibile» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Jurgenha commentato il gol diche ha permesso al Liverpool di vincere sul campo del West Bromwich Albion Jurgenha commentato il gol diche ha permesso al Liverpool di vincere sul campo del West Bromwich Albion, che permette ai Reds di sperare in un posto in Champions League. «Mia idea mandarlo in area? No, io stavo solo osservando. Non saprei, ho solo vistoiniziare a farsi avanti. Il mio ruolo in questo gol è stato non gridare: ‘Torna indietro!’. L’ho lasciato correre. È arrivato il gol e che gol! È stato, lo abbiamo già rivisto 10 volte. Se Olivier Giroud segnasse un gol così tutti direbbero che è un gol di livello mondiale. Se lo fadobbiamo dire la stessa cosa” L'articolo proviene da Calcio ...