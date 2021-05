Kaio Jorge-Napoli: venerdì attesi gli agenti in città (Di lunedì 17 maggio 2021) Il portale Tuttomercatoweb.com rivela che l’interesse del Napoli a chiudere per Kaio Jorge è molto più che sbrigativo: nella giornata di venerdì, infatti, sono attesi gli agenti in città. La scadenza del giocatore (2022) è una delle piste allettanti che muove gli interessi da parte del calcio che conta: dal nuovo anno infatti, il gioiellino brasiliano sarebbe disponibile a parametro zero; altrimenti bisognerà convincere la squadra in cui milita, il Santos, a lasciarlo andare prima della fine della stagione. L’unico intoppo di questa trattativa è proprio questo, ma non rappresenta un ostacolo insormontabile tanto da farla chiudere. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Il portale Tuttomercatoweb.com rivela che l’interesse dela chiudere perè molto più che sbrigativo: nella giornata di, infatti, sonogliin. La scadenza del giocatore (2022) è una delle piste allettanti che muove gli interessi da parte del calcio che conta: dal nuovo anno infatti, il gioiellino brasiliano sarebbe disponibile a parametro zero; altrimenti bisognerà convincere la squadra in cui milita, il Santos, a lasciarlo andare prima della fine della stagione. L’unico intoppo di questa trattativa è proprio questo, ma non rappresenta un ostacolo insormontabile tanto da farla chiudere.

