IVS Warm-up | due giorni di conferenze tecniche online in vista dell’edizione 2022

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 maggio 2021) In preparazione ad una storica ed attesa edizione di IVS – Industrial Valve Summit, gli organizzatori Confindustria Bergamo e Ente Fiera Promoberg lanciano IVS-UP On-line Technical Conference, una “due” di convegni ea tema tecnico-scientifico che si svolgerà il 26 e 27 maggio in modalità rigorosamente. Date dalla valenza simbolica, visto che coincidono con le giornate scelte per ospitare la quarta edizione di IVS prima che il summit fosse posticipato al 25 e 26 maggioa causa della situazione epidemiologica globale. A curare i cicli disarà ValveCampus, «think tank» dell’industria valvoliera italiana, da sempre partner scientifico di riferimento di IVS. L’appuntamento sarà l’occasione per presentare e sviluppare i contenuti a più alto ...