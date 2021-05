Isola, Fariba infrange il regolamento e Akash viene ripreso dal regista: “Ti alzi quando è finito il jingle” (Di lunedì 17 maggio 2021) Fariba Tehrani infrange il regolamento Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda il 17esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021. Una puntata che non è andata per niente bene dal punto di vista degli ascolti. Infatti quella di quest’anno è la meno vista della storia. Nonostante questo particolare, l’appuntamento ha regalato tanti colpi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 17 maggio 2021)TehraniilVenerdì sera su Canale 5 è andato in onda il 17esimo appuntamento de L’dei Famosi 2021. Una puntata che non è andata per niente bene dal punto di vista degli ascolti. Infatti quella di quest’anno è la meno vista della storia. Nonostante questo particolare, l’appuntamento ha regalato tanti colpi L'articolo proda KontroKultura.

Advertising

IsolaDeiFamosi : L'universo di Fariba questa volta non ci ha beccato. #Isola #tommasozorzi @tommaso_zorzi - IsolaDeiFamosi : Fariba si lamenta si, ma forse che sotto sotto c'ha ragione? #Isola - RRighj : Smascherate Matteo, mandando in onda quello che ha detto alle spalle di Fariba e Isolde ( stava parlando con Awed)#isola - RRighj : Se ci fosse stata in nomination Fariba la piattaforma sarebbe invasa dai tweet dei suoi fan e maxi video e foto d… - SaraSanfi : Ragazzi dovete aiutarmi c'è la mia migliore amica a cui non piace Giulia (io nera),ma soprattutto vota per far usc… -