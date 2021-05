Isola, Akash non ci sarà più: l’addio a Ilary Blasi (Di lunedì 17 maggio 2021) Akash dice addio all’Isola dei Famosi: il modello non sarà più ospite del programma condotto da Ilary Blasi. A svelarlo è stato proprio l’ex naufrago che su Instagram ha annunciato la scelta di non partecipare allo show. “La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta”, ha detto. Akash ha poi chiarito di aver preso spontaneamente questa decisione: “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha aggiunto. L’avventura di Akash sull’Isola dei Famosi è stata molto particolare, segnata spesso dalle polemiche. Il modello aveva scelto di lasciare l’Honduras, rifiutandosi di restare a Playa Imboscada e continuare il gioco. Non solo: si era reso protagonista di diversi scontri con Tommaso Zorzi e ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 maggio 2021)dice addio all’dei Famosi: il modello nonpiù ospite del programma condotto da. A svelarlo è stato proprio l’ex naufrago che su Instagram ha annunciato la scelta di non partecipare allo show. “La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta”, ha detto.ha poi chiarito di aver preso spontaneamente questa decisione: “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha aggiunto. L’avventura disull’dei Famosi è stata molto particolare, segnata spesso dalle polemiche. Il modello aveva scelto di lasciare l’Honduras, rifiutandosi di restare a Playa Imboscada e continuare il gioco. Non solo: si era reso protagonista di diversi scontri con Tommaso Zorzi e ...

Advertising

danitrash77 : quali sono le persone più 'umane' uscite da questa edizione di gf? e quali lo sono di quelli all'isola? — Ermito MT… - Giovann61310947 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola: Akash Kumar torna all'attacco contro Tommaso Zorzi: 'Non volevo fare altre polemiche perché non so… - SaCe86 : - infoitcultura : Isola dei Famosi: Akash Kumar non sarà più in studio come ospite - Millyzampa87 : Non so se vi interessa ma Akash non sarà più presente in studio all’isola. Quindi niente più cinema con Tommy???? #tzvip -