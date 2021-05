**Inflazione: Istat, ad aprile carrello spesa -0,7%, calo più forte da agosto 1997** (Di lunedì 17 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 17 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: ad aprile inflazione all’1,1% (confermata la stima preliminare) #istat - francesco6684 : L’inflazione continua a crescere. L’Istat conferma: ad aprile aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su bas… - fainformazione : Istat registra in aumento l'inflazione ad aprile 2021, ma dobbiamo ringraziare solo l'aumento del prezzo dei 'beni… - fainfoeconomia : Istat registra in aumento l'inflazione ad aprile 2021, ma dobbiamo ringraziare solo l'aumento del prezzo dei 'beni… - impresacity : Istat: accelera l’inflazione: Ad aprile 2021 l'indice per l'intera collettività (NIC) segna +0,4 su marzo e +1,1% i… -