Il prossimo problema dell'Ue con i vaccini (Di lunedì 17 maggio 2021) L'Unione europea si è messa alle spalle l'incubo dei vaccini contro il Covid-19 e finalmente può iniziare ad allentare coprifuoco e misure restrittive affrontando con un certo ottimismo l'arrivo dell'estate. La Germania mercoledì ha somministrato 1.383.465 dosi, il numero più alto dall'inizio della sua campagna di vaccinazione. La Francia ha raggiunto l'obiettivo di vaccinare 20 milioni di persone entro il 15 maggio. L'Italia riesce a somministrare regolarmente 500 mila dosi al giorno. Malta ha superato Israele per la percentuale della popolazione che ha ricevuto almeno una dose. Complessivamente, rispetto alla popolazione, l'Ue sta vaccinando a un ritmo superiore di Stati Uniti e Regno Unito. Diversi paesi intendono aprire le liste alle persone con meno di 40 anni a partire dal mese di giugno. In Belgio la regione ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) L'Unione europea si è messa alle spalle l'incubo deicontro il Covid-19 e finalmente può iniziare ad allentare coprifuoco e misure restrittive affrontando con un certo ottimismo l'arrivo'estate. La Germania mercoledì ha somministrato 1.383.465 dosi, il numero più alto dall'inizioa sua campagna di vaccinazione. La Francia ha raggiunto l'obiettivo di vaccinare 20 milioni di persone entro il 15 maggio. L'Italia riesce a somministrare regolarmente 500 mila dosi al giorno. Malta ha superato Israele per la percentualea popolazione che ha ricevuto almeno una dose. Complessivamente, rispetto alla popolazione, l'Ue sta vaccinando a un ritmo superiore di Stati Uniti e Regno Unito. Diversi paesi intendono aprire le liste alle persone con meno di 40 anni a partire dal mese di giugno. In Belgio la regione ...

Advertising

FedericoRistori : RT @Rossonerosemper: Il vero problema è che Inter, Atalanta, Napoli e Juventus l'anno prossimo 76 punti li rifanno. Noi no. - iumitovo : Al prossimo 'non è oppini il problema, ma solo le zorpe, lui neanche lo c4ghi4m0, nulla contro di lui' tenete a men… - Dexter_ay : RT @Rossonerosemper: Il vero problema è che Inter, Atalanta, Napoli e Juventus l'anno prossimo 76 punti li rifanno. Noi no. - brokeguapp : @FootballAndDre1 @AnfetaMilan @FinallyDuivel puoi pure trovarlo (con De Paul per me non migliori) il problema è che… - rossoneroanto : RT @Rossonerosemper: Il vero problema è che Inter, Atalanta, Napoli e Juventus l'anno prossimo 76 punti li rifanno. Noi no. -