Il mare trascina galline morte in spiaggia: "Bisogna combattere l'inquinamento" (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Le spiagge della bellissima Castellammare di Stabia sono state invase da carcasse di galline morte, copertoni di auto e bidoni di rifiuti provenienti dal Sarno. Le passeggiate dei cittadini sono diventate un vero incubo. La primavera è giunta al suo culmine e i cittadini come di consueto escono per delle passeggiate soprattutto sfruttando le limitate restrizioni da coronavirus. Eppure sono costretti ad assistere ad uno spettacolo davvero indegno e indecoroso. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: "La situazione dei nostri mari e delle nostre spiagge, beni preziosissimi, diventa sempre più preoccupante ed è per questo che da tempo che chiediamo allerta massima e un monitoraggio costante della qualità delle acque e delle spiagge.

