Gaza, decine di attacchi nella notte: Israele bombarda la Striscia e le basi di Hamas (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la notte scorsa decine di raid aerei hanno illuminato il cielo sopra la Striscia di Gaza. Gli ultimi attacchi, come riferiscono alcuni media internazionali, sono stati «più pesanti, su un’area più ampia e sono durati più a lungo». A nulla sono valsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu il conflitto in corso «richiederà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuovi attacchi verso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso Israele. May 16, 2021 Dall’inizio dei bombardamenti, ormai una settimana fa, almeno 197 palestinesi, tra cui 58 bambini e 34 donne, sono stati uccisi nella ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche lascorsadi raid aerei hanno illuminato il cielo sopra ladi. Gli ultimi, come riferiscono alcuni media internazionali, sono stati «più pesanti, su un’area più ampia e sono durati più a lungo». A nulla sono valsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu il conflitto in corso «richiederà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuoviverso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso. May 16, 2021 Dall’inizio deimenti, ormai una settimana fa, almeno 197 palestinesi, tra cui 58 bambini e 34 donne, sono stati uccisi...

