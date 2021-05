Flaica Cub in Prefettura attacca l’Ato per la gestione del ciclo rifiuti (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riprende vigore la protesta dei disciolti consorzi rifiuti. Riesplode la vertenza per il reintegro del posto di lavoro. La vertenza riapproda nuovamente nelle mani del Prefetto Carlo Torlontano. Dopo la prematura e improvvisa scomparsa di Antonio De Ianni deceduto dopo un sinistro stradale sulla Tangenziale Ovest qualche mese fa, alcuni suoi colleghi, seppur con una sigla sindacale diversa da quella di De Ianni, la Flaica Cub, hanno portato nuovamente l’annosa vertenza in Prefettura. Piero Mancini e Enzo Ulano hanno incontrato il rappresentante del Governo in città. I due lavoratori hanno attaccato l’Ato, e la politica locale, responsabili a loro dire, di essere immobili e non interessati a risolvere il problema. Il Prefetto avrebbe detto che l’argomento non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riprende vigore la protesta dei disciolti consorzi. Riesplode la vertenza per il reintegro del posto di lavoro. La vertenza riapproda nuovamente nelle mani del Prefetto Carlo Torlontano. Dopo la prematura e improvvisa scomparsa di Antonio De Ianni deceduto dopo un sinistro stradale sulla Tangenziale Ovest qualche mese fa, alcuni suoi colleghi, seppur con una sigla sindacale diversa da quella di De Ianni, laCub, hanno portato nuovamente l’annosa vertenza in. Piero Mancini e Enzo Ulano hanno incontrato il rappresentante del Governo in città. I due lavoratori hannoto, e la politica locale, responsabili a loro dire, di essere immobili e non interessati a risolvere il problema. Il Prefetto avrebbe detto che l’argomento non ...

