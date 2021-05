Eurovision Song Festival 2021 | tutto sui concorrenti | date e luogo dell’evento

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 16 maggio al via all’nella sua 65esima edizione a Rotterdam. In rappresentanza dell’Italia i Maneskin. 39 cantanti per rappresentare i rispettivi Paesi: l’vedrà come portavoce italiano il gruppo dei Maneskin, vincitori di Sanremo. L’evento musicale arriverà alle semifinali il 18 e 20 Maggio, mentre la finale andrà in onda su Rai1 sabato 22 maggio. Vediamo chi sono i cantanti in gara, dove e quando sarà possibile assistere allo show.: dove e quando vederlo L’edizionedell’si terrà nella ...