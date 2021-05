Euro: la Germania perde Ter Stegen, 'mi devo operare' (Di lunedì 17 maggio 2021) Marc - Andre ter Stegen, portiere del Barcllona ed eterno secondo di Manuel Neuer nella nazionale tedesca, rinuncia all'Europeo di calcio a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. "Ho deciso ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Marc - Andre ter, portiere del Barcllona ed eterno secondo di Manuel Neuer nella nazionale tedesca, rinuncia all'peo di calcio a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. "Ho deciso ...

