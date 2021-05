Ecco come fa la Regina a inviare messaggi ai sudditi con i gioielli (Di lunedì 17 maggio 2021) TESTOIl loro amore inizia durante la seconda Guerra mondiale, ma solo nell'estate del 1946, Filippo chiede a re Giorgio VI la mano di sua figlia in attesa del 21esimo compleanno di Elisabetta. Il solitario (splendido diamante da 3 carati) appare per la prima volta il giorno del fidanzamento ufficiale, il 10 luglio 1947. Insieme all'anello (che da quel momento sua maestà non ha più tolto e indossa sempre) viene donato anche un bracciale. Che il Principe Filippo aveva disegnato per la sua futura moglie. Un pezzo in stile Déco, realizzato da Philip Antrobus, gioielliere londinese di Bond Street. Ribattezzato Edinburgh Wedding Bracelet, dal design geometrico e con diamanti incastonati a pavé su una struttura di platino. TESTOcome sappiamo, Elisabetta II oltre alle perle ama in modo particolare le spille. E con i gioielli è solita ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) TESTOIl loro amore inizia durante la seconda Guerra mondiale, ma solo nell'estate del 1946, Filippo chiede a re Giorgio VI la mano di sua figlia in attesa del 21esimo compleanno di Elisabetta. Il solitario (splendido diamante da 3 carati) appare per la prima volta il giorno del fidanzamento ufficiale, il 10 luglio 1947. Insieme all'anello (che da quel momento sua maestà non ha più tolto e indossa sempre) viene donato anche un bracciale. Che il Principe Filippo aveva disegnato per la sua futura moglie. Un pezzo in stile Déco, realizzato da Philip Antrobus,ere londinese di Bond Street. Ribattezzato Edinburgh Wedding Bracelet, dal design geometrico e con diamanti incastonati a pavé su una struttura di platino. TESTOsappiamo, Elisabetta II oltre alle perle ama in modo particolare le spille. E con iè solita ...

Advertising

NicolaPorro : Ecco come il magistero di #Bergoglio sta terremotando il millenario diritto della Chiesa. L’analisi di Luigi Bisign… - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - sole24ore : Ecco come #Whatsapp cambia e come difendere le proprie #chat. Dal #15maggio la variazione della #privacy. Cosa succ… - amati_89 : RT @candemet8992: “Ilary tu ce l’hai un vaso in casa? Ecco fai due chiacchiere con il vaso ed è come farle con Isolde...” ????#tommasozorzi - Sucre_98 : RT @fuoridallhype_: “Ce lo hai un vaso in casa? Ecco. Le stesse chiacchiere che fai con un vaso le fai con Isolde” Mi sto pisciando ma co… -