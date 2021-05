Dl riaperture | la proposta di Draghi | coprifuoco alle 23 da subito | abolito dal 21 giugno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Patuanelli: il decreto in Gazzetta domani Il decreto legge verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani ed entrerà immediatamente in vigore. Lo rende noto il ministro dell'Agricoltura, Stefano ...

Advertising

RaiNews : #coprifuoco alle 23 già da domani, lo ha deciso il Cdm #riaperture - Radio1Rai : ?? #Riaperture La proposta di #Draghi alla cabina di regia: ora #coprifuoco alle 23, dal 7 giugno alle 24, dal 21 gi… - FratellidItalia : Mozione 'Libertà e riaperture' di FDI chiedeva: #BastaCoprifuoco, basta obbligo mascherine all’aperto, togliere i d… - gerard_kieffer : RT @RaiNews: #coprifuoco alle 23 già da domani, lo ha deciso il Cdm #riaperture - Stupormundi66 : RT @RaiNews: #coprifuoco alle 23 già da domani, lo ha deciso il Cdm #riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : riaperture proposta

E' laconcordata nel corso della cabina di regia sullee che sarà stasera al vaglio del Consiglio dei ministri. In ogni caso, in bar e ristoranti dall'1 giugno sarà consentito ...E' lache il premier Mario Draghi ha portato sul tavolo della cabina di regia , prima del Consiglio dei ministri che ha poi approvato il nuovo Dl. Lo spostamento del coprifuoco ...Ristoranti anche al chiuso riaprono dal 1° giugno, tra una settimana invece porte aperte per le palestre La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si appre ...Le ultime notizie sulla nuove riaperture in vista e quando cambia il coprifuoco, tutte le novità dal governo. Nuove riaperture in Italia e coprifuoco (Apertura del Teatro Regio di Torino a inizio magg ...