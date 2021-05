Covid, l'Inghilterra riapre i locali al chiuso. Ma ora si teme la variante indiana (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Inghilterra passa alla "Fase 3" delle riaperture con il ritorno dei clienti nei locali pubblici al chiuso e il primo ministro, Boris Johnson, invita i cittadini a usare grande cautela alla luce della... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021) L’passa alla "Fase 3" delle riaperture con il ritorno dei clienti neipubblici ale il primo ministro, Boris Johnson, invita i cittadini a usare grande cautela alla luce della...

antoguerrera : ?? Oggi ZERO MORTI per Covid in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord ?? ???????????? - Agenzia_Ansa : Zero decessi per il coronavirus in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Quattro vittime sono state segnalate in… - NadiaPapavero : RT @ondavorace: 'Oggi zero decessi covid nel Regno Unito' fake news riportata giorni fa dalle virostar per la solita propaganda vaccinale.… - EnricoCEngelma1 : RT @ondavorace: 'Oggi zero decessi covid nel Regno Unito' fake news riportata giorni fa dalle virostar per la solita propaganda vaccinale.… - ilVergaro : RT @ondavorace: 'Oggi zero decessi covid nel Regno Unito' fake news riportata giorni fa dalle virostar per la solita propaganda vaccinale.… -