Covid | EMA | conservazione vaccini Pfizer in frigo fino a un mese

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha esteso il periodo diapprovato della fiala scongelata e non aperta del vaccino/BioNtech a 2-8 gradi centigradi (cioè in un normalerifero) da cinque giorni a un(31 giorni). L’estensione del periodo di, ha spiegato l’EMA in una nota, è stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati sugli studi di stabilità presentati dalla casa produttrice: “si prevede che una maggiore flessibilità nellae nella manipolazione del vaccino avrà un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica”. Le modifiche descritte saranno incluse nelle informazioni pubblicamente disponibili sul vaccino e l’etichettatura del prodotto sarà aggiornata di conseguenza. Nel frattempo ...

... come emerso al termine della cabina di regia Vaccini anti Covid Pfizer e Moderna, è allo studio ... Leggi anche Vaccino Pfizer, EMA: "Può stare in frigo fino a un mese" Sul vaccino Pfizer oggi l'Agenzia ... L'estensione del periodo di conservazione, ha spiegato l'EMA in una nota, è stata approvata in ... Nel frattempo sono 3.455 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 118.924 tamponi ... Chiuse per ora, dice il governo, ma le discoteche sono destinate a riaprire. Serve capire il come prima del quando. E per questo sono in programma due esperimenti al Fabrique di Milano e ...