Covid, Corte dei conti: “PA può ridurre affitti imprese private colpite da misure restrittive” (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali e sono state successivamente colpite dalle chiusure decise per evitare il contagio. È quanto emerge da una delibera della Corte dei conti depositata oggi su una richiesta del Sindaco di un Comune del ravennate e riferita a un locale del Comune affittato da un’impresa della ristorazione. Sarebbe infatti difficile, afferma la magistratura contabile, trovare un affittuario che paghi lo stesso prezzo o un prezzo superiore. “Gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La Pubblica amministrazione puòglialledella ristorazione che hanno affittato i locali e sono state successivamentedalle chiusure decise per evitare il contagio. È quanto emerge da una delibera delladeidepositata oggi su una richiesta del Sindaco di un Comune del ravennate e riferita a un locale del Comune affittato da un’impresa della ristorazione. Sarebbe infatti difficile, afferma la magistratura contabile, trovare un affittuario che paghi lo stesso prezzo o un prezzo superiore. “Gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati conesercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura ...

