Covid a Lecco, calano i ricoveri ma non i pazienti gravi: il 4% non ce l'ha fatta (Di lunedì 17 maggio 2021) Lecco, 17 maggio 2021 " calano i ricoveri per Covid in ospedale, ma non i pazienti gravi . Nelle ultime due settimane i pazienti malati di coronavirus negli ospedali di Lecco sono diminuiti da 179 a ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021), 17 maggio 2021 "perin ospedale, ma non i. Nelle ultime due settimane imalati di coronavirus negli ospedali disono diminuiti da 179 a ...

Advertising

Giorno_Lecco : Covid a Lecco, calano i ricoveri ma non i pazienti gravi: il 4% non ce l'ha fatta - infoitinterno : Bollettino covid, i dati di domenica 16 maggio: 36 casi a Lecco - erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Covid: a Como 43 casi 36 a Lecco e 10 a Sondrio In Italia 5.753 positivi con 93 morti… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Covid: a Como 43 casi 36 a Lecco e 10 a Sondrio In Italia 5.753 positivi con 93 morti - laprovinciadico : Covid: a Como 43 casi 36 a Lecco e 10 a Sondrio In Italia 5.753 positivi con 93 morti -