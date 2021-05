Coprifuoco subito posticipato, ecco la data per la cancellazione. Rumors dal vertice, la scelta di Mario Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) A Palazzo Chigi si gioca la partita decisiva per quanto concerne le riaperture e soprattutto il Coprifuoco. Stando alle indiscrezioni giunte dalla cabina di regia, Mario Draghi avrebbe proposto di posticipare il Coprifuoco alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e di abolirlo dal 21 giugno. Un compromesso che potrebbe mettere tutti d'accordo, anche se il pressing del centrodestra è altissimo: l'obiettivo è di spostare il Coprifuoco a mezzanotte già dal 24 maggio, senza aspettare la seconda settimana del prossimo mese. L'impressione, però, è che alla fine possa vincere la linea del presidente del Consiglio: appare la migliore perché non accontenta nessuno, dato che da un lato c'è la Lega di Matteo Salvini che spinge per aprire tutto e dall'altro c'è il ministro Roberto Speranza che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) A Palazzo Chigi si gioca la partita decisiva per quanto concerne le riaperture e soprattutto il. Stando alle indiscrezioni giunte dalla cabina di regia,avrebbe proposto di posticipare ilalle 23 da, alle 24 dal 7 giugno e di abolirlo dal 21 giugno. Un compromesso che potrebbe mettere tutti d'accordo, anche se il pressing del centrodestra è altissimo: l'obiettivo è di spostare ila mezzanotte già dal 24 maggio, senza aspettare la seconda settimana del prossimo mese. L'impressione, però, è che alla fine possa vincere la linea del presidente del Consiglio: appare la migliore perché non accontenta nessuno, dato che da un lato c'è la Lega di Matteo Salvini che spinge per aprire tutto e dall'altro c'è il ministro Roberto Speranza che è ...

