Clubhouse su Android per tutti o quasi a giorni ma gli inviti restano

Chi sta aspettando ancora Clubhouse su Android può star certo che l'app social si diffonderà globalmente nel giro di una settimana, anzi entro pochi giorni ossia prima di venerdì 21 maggio. Ad annunciarlo sono state alcune fonti ufficiose ma estremamente affidabili e che dunque vale la pena prendere in considerazione perché di certo in linea con la futura pianificazione. Nel corso dei primi giorni di maggio, Clubhouse è approdato per la prima volta sugli smartphone Android ma con una beta davvero ridotta ad una nicchia di utenti interessati, per lo più negli Stati Uniti. tutti gli altri sono rimasti fuori dalla possibilità di utilizzare lo strumento, a differenza (va ricordato) dei possessori di iPhone, fin dall'inizio beneficiari della novità. Ora si cambia passo ...

startup_italia : Settimana decisiva per il neo social. - PlanetR7_ : Clubhouse per Android: svelata la data di rilascio ufficiale anche per l'Italia! - xswagway : chissà se uscirà prima clubhouse per android o il video di scrivile scemo.. voi che dite? - melamorsicata : Per venerdì anche gli utenti Android in Italia potranno accedere a Clubhouse - arcamasilum : Entro questa settimana #Clubhouse sarà aperta a tutti i dispositivi Android (TheNextWeb) -