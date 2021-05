Cisco Systems raggiunge accordo per acquisire Kenna Security

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,26%. Il gigante delle infrastrutture di rete ha raggiunto unper, azienda di Santa Clara, specializzata in sicurezza informatica. Al momento non sono stati resi noti i dettagli economici dell’operazione. Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento. Il quadro tecnico di breve periodo dell’azienda produttrice di apparati di networking mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 53,05 USD. Rischio di discesa fino a 52,58 che ...

Advertising

dicerod : Data Center Transformation Market 2021 Business Scenario – IBM Corporation, Cisco Systems, Inc.,... -

Ultime Notizie dalla rete : Cisco Systems

Borsa Italiana

Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,26%. Il gigante delle infrastrutture di rete ha raggiunto un accordo per acquisire Kenna Security, azienda di Santa Clara, specializzata in ...+0,5%. Il gigante delle infrastrutture di rete ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire Kenna Security, azienda di Santa Clara, specializzata in sicurezza informatica. ...Debole la giornata per Cisco Systems, che passa di mano con un calo dello 0,26%. Il gigante delle infrastrutture di rete ha raggiunto un accordo ...Cisco Systems ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire Kenna Security, azienda di Santa Clara, specializzata in sicurezza informatica.