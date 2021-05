Calenda ironizza su Gasparri | ' Candidato sindaco a Roma? Bene | serve una prima scelta'

(Di lunedì 17 maggio 2021) La battuta e il sarcasmo non gli manca. E in questo caso ha sparato sulla Croce Rossa. "Pare chesi stia auto candidando e sono molto favorevole". Carloa Tagadà su La7,...

Globalist.it

La battuta e il sarcasmo non gli manca. E in questo caso ha sparato sulla Croce Rossa. "Pare che Gasparri si stia auto candidando e sono molto favorevole". Carloa Tagadà su La7,sulla ipotesi di candidatura di Maurizio Gasparri a sindaco di Roma. Per il leader di Azione, la Capitale "merita una prima scelta". E invece il rischio, ammonisce, è ...... voluta soprattutto da Forza Italia e appoggiata anche da Matteo Renzi e Carlo. In realtà ... Si chiamerà ' attenuante democratica '',. La replica di Bazoli non si è fatta attendere: '...Il leader di Azione che ha annunciato la sua corsa al Campidoglio: "La scelta del Pd è molto chiara, la loro direttrice è Gualtieri e se non passa Gualtieri sostengono Raggi".“E’ finito tutto, è una botta pazzesca. Adesso speriamo solo che Gualtieri vinca”. Il ‘caso Roma’ agita il Pd. Adesso che il tentativo di portare Nicola Zingaretti alla guida del Campidoglio è definit ...