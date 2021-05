Calcio | Simone Inzaghi ' Derby una delusione | onoriamo il campionato'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Simone

Queste le dichiarazioni del tecnico della LazioInzaghi alla vigilia del recupero contro il Torino in programma martedì sera. La Lazio, matematicamente fuori dalla corsa Champions, ha una ..."Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". Lo ha detto il tecnico della LazioInzaghi, presentando il recupero di domani all'Olimpico contro il Torino. Una gara che per la Lazio non vale nulla per la classifica visto che il club biancoceleste ha già detto addio alla ..."Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, prov ..."Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". (ANSA) ...