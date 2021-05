Calcio | da Consiglio Figc ok a slittamento rata stipendi Serie A marzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Consiglio

Ilfederale della Figc ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese. La scadenza di pagamento quindi slitta da maggio a giugno.ROMA - Ilfederale della Figc, che si sta svolgendo in videoconferenza, ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese, come richiesto dai club. La ...Qualora Lotito non cedesse il club la FIGC non ammetterebbe la Salernitana al campionato di Serie A 2021-2022. Il consiglio federale ha concesso al presidente della Lazio 14 giorni in più per cedere ...Tutto pronto per le semifinali di andata dei playoff di serie B. Alle 18:30 si apre con Cittadella – Monza, alle 20.45 sarà il turno di Venezia – Lecce. Entrambe le partite saranno trasmesse sulla pia ...