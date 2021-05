Australia, l’invasione di topi non si ferma: la situazione è disperata (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Australia non ha tregua: dopo grandi alluvioni e terribili incendi, arriva un altra strage: un’invasione di topi. I giornali locali ormai da mesi riportano foto e video di interi eserciti di roditori. I topi non danno si fermano davanti a nulla. Entrano nelle case a caccia di cibo e mordono tutti quello che trovano. Alcuni esemplari sono addirittura riusciti ad entrare in alcuni ospedali e hanno preso a morsi i pazienti. l’invasione di topi in Australia porta gravi conseguenze, tra cui anche l’aumento di animali ben più pericolosi. Non si riesce a fermare l’invasione di topi in Australia l’invasione ha avuto inizio nel Nuovo Galles del Sud, mesi fa. Ma nessuno è riuscito a bloccare ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) L’non ha tregua: dopo grandi alluvioni e terribili incendi, arriva un altra strage: un’invasione di. I giornali locali ormai da mesi riportano foto e video di interi eserciti di roditori. Inon danno sino davanti a nulla. Entrano nelle case a caccia di cibo e mordono tutti quello che trovano. Alcuni esemplari sono addirittura riusciti ad entrare in alcuni ospedali e hanno preso a morsi i pazienti.diinporta gravi conseguenze, tra cui anche l’aumento di animali ben più pericolosi. Non si riesce arediinha avuto inizio nel Nuovo Galles del Sud, mesi fa. Ma nessuno è riuscito a bloccare ...

